Çin ve Türkiye Şirketleri Kazan-Kazan İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

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URUMQİ, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin ve Türkiye'den yaklaşık 50 şirketin temsilcileri, kazan-kazan işbirliğinin artırılmasına yönelik fırsatları araştırmak üzere Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de bir araya geldi.

Toplantı, Türk ekonomi ve ticaret heyetinin Xinjiang bölgesini ziyareti esnasında yapıldı. Heyet, Urumqi'ye Salı günü ulaşmıştı.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Asya-Pasifik Koordinatörü Iraz Alvaran, toplantıda yaptığı konuşmada Xinjiang gezisinden çok etkilendiğini ve gezi sırasında meyve ve madenler gibi yerel kaynak avantajlarına ilişkin bilgi edindiğini belirtti. Alvaran ayrıca, Türk ve Çinli girişimciler arasında uzun vadeli işbirliği ilişkilerinin kurulması temennisinde bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek daha fazla fırsat yaratılması için Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin daha uyumlu hale getirilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xinjiang'da tarımsal sanayileşme alanında uzman uluslararası bir ticaret şirketinin başkanı olan Yu Chengzhong ise daha önce Türkiye'de pazar araştırması yaptığını ve Türkiye ile Xinjiang arasında mandıra, sebze ve meyve gibi ürünleri içeren alanlarda endüstriyel tamamlayıcılık potansiyeli bulunduğunu söyledi. Yetkili ayrıca Türk işletmeleriyle işbirliğini derinleştirme umudunu da dile getirdi.

Urumqi Gümrüğü'ne göre, 2023 yılında Xinjiang ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değeri 730 milyon yuan (yaklaşık 102,75 milyon ABD doları), Xinjiang'ın Türkiye'ye ihracatı ise 670 milyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Toplantı, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin Xinjiang alt konseyi tarafından düzenlendi.