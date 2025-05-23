Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor
23.05.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zhao Leji, Türkmenistan ile stratejik ortaklık ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırma kararlılığında.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

Zhao, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve sürekli olarak ikili kapsamlı stratejik ortaklık anlayışını zenginleştirmek üzere Türkmenistan'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Türkmenistan'ın Taiwan sorunu ve Xinjiang ve insan haklarıyla ilgili konularda Çin tutumuna verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirten Zhao, her zaman olduğu gibi Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini korumasına kararlılıkla destek vereceklerini ve Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası ve ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini ifade etti.

Zhao, Büyük İpek Yolu'nu canlandırmak üzere Türkmenistan'ın kalkınma stratejisiyle Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu güçlendirmek, bağlantı olanakları ve tarımla ilgili işbirliğini derinleştirmek için yeni önlemler aramak ve kültür, turizm ve eğitim alanlarında işbirliğini genişletmek üzere Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Çin ve Türkmenistan yasama organlarının her zaman dostane etkileşimi sürdürdüğünü söyleyen Zhao, Ulusal Halk Kongresi'nin Türkmenistan Meclisi ile el ele vermeye, yasama organları arasında çeşitli düzeylerde dostane etkileşimi güçlendirmeye, yasama, denetim ve yürütme alanlarında deneyim paylaşımını artırmaya ve iki ülke arasında tatbiki işbirliği için uygun yasal ortam yaratmaya istekli olduğunu vurguladı.

Gulmanova ise iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda ikili kapsamlı stratejik ortaklığın siyaset, ekonomi, diplomasi ve kültür gibi alanlarda güçlü gelişme kaydettiğini söyledi.

Gulmanova, Türkmenistan Meclisi'nin Ulusal Halk Kongresi ile dostane etkileşimi derinleştirmeye ve özel komiteler, gençler ve kadın parlamenterler ve temsilciler arasındaki iletişimi geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Türkmenistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

16:28
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:46:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.