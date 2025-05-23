Çin ve Türkmenistan İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.

Zhao, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve sürekli olarak ikili kapsamlı stratejik ortaklık anlayışını zenginleştirmek üzere Türkmenistan'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Türkmenistan'ın Taiwan sorunu ve Xinjiang ve insan haklarıyla ilgili konularda Çin tutumuna verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirten Zhao, her zaman olduğu gibi Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlık, egemenlik ve güvenliğini korumasına kararlılıkla destek vereceklerini ve Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası ve ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini ifade etti.

Zhao, Büyük İpek Yolu'nu canlandırmak üzere Türkmenistan'ın kalkınma stratejisiyle Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu güçlendirmek, bağlantı olanakları ve tarımla ilgili işbirliğini derinleştirmek için yeni önlemler aramak ve kültür, turizm ve eğitim alanlarında işbirliğini genişletmek üzere Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Çin ve Türkmenistan yasama organlarının her zaman dostane etkileşimi sürdürdüğünü söyleyen Zhao, Ulusal Halk Kongresi'nin Türkmenistan Meclisi ile el ele vermeye, yasama organları arasında çeşitli düzeylerde dostane etkileşimi güçlendirmeye, yasama, denetim ve yürütme alanlarında deneyim paylaşımını artırmaya ve iki ülke arasında tatbiki işbirliği için uygun yasal ortam yaratmaya istekli olduğunu vurguladı.

Gulmanova ise iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda ikili kapsamlı stratejik ortaklığın siyaset, ekonomi, diplomasi ve kültür gibi alanlarda güçlü gelişme kaydettiğini söyledi.

Gulmanova, Türkmenistan Meclisi'nin Ulusal Halk Kongresi ile dostane etkileşimi derinleştirmeye ve özel komiteler, gençler ve kadın parlamenterler ve temsilciler arasındaki iletişimi geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.