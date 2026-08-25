Çin ve Ürdün İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Ürdün İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Ürdün İşbirliğini Güçlendiriyor
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Xi Jinping, Ürdün Kralı ile görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Ürdün'ün, kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile pazartesi günü başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, iki tarafın, ekonomi ve ticaret, altyapı inşaatı, ulaşım ve madencilik gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmesi, dijital ekonomi, yapay zeka ve yeşil enerji alanlarında yapılacak işbirliğindeki yeni itici güçleri artırması ve eğitim, kültür, bilim ve teknoloji, turizm ve diğer alanlarda karşılıklı etkileşimi kapsamlı şekilde derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

İki ülke liderlerinin 2015 yılında Çin-Ürdün stratejik ortaklığının kurulmasını birlikte duyurduğunu hatırlatan Xi, bu ortaklıkla ikili ilişkilerin gelişiminde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Xi, değişim ve kaosun iç içe geçtiği uluslararası ve bölgesel konjonktür karşısında iki ülke arasında daha somut ve dinamik bir ikili ilişki kurulmasının, hem iki halkın ortak beklentilerini karşıladığını hem de Küresel Güney'in birlik yoluyla güçlenme arayışına yönelik genel eğilimle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Xi, Ürdün'ün bölgede oynadığı benzersiz ve önemli role büyük önem verdiklerini ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda Ürdün'ü kararlı şekilde desteklediklerini belirtti. Xi, Ürdün ile hükümetler, siyasi partiler, yasama organları ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere her düzeyde yakın etkileşimi sürdürmeye ve yönetişim deneyimlerine ilişkin etkileşimi artırmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek, Birleşmiş Milletler'in de aralarında bulunduğu çok taraflı kurumlarda koordinasyon ve işbirliğini artırmak, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni ortaklaşa korumak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere Ürdün ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kral 2. Abdullah ise Ürdün ve Çin'in güçlü bir stratejik ortaklık kurduğunu ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği yürüttüğünü söyledi. Kral 2. Abdullah, tek Çin ilkesine kararlı bağlılıklarının sürdüğünü ve Taiwan'ı Çin topraklarının bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kral 2. Abdullah, ekonomi ve ticaret, imalat, tarım, bilim ve teknoloji, ilaç, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği ve etkileşimin artırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Kral 2. Abdullah, ortak kalkınma ve refah için daha fazla Çinli şirketin Ürdün'de yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Xi'nin önerdiği dört küresel inisiyatifi takdirle karşıladıklarını kaydeden Kral 2. Abdullah, Çin'in küresel sahnede daha fazla öncü rol üstlenmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

İki lider, görüşmelerinin ardından diplomasi, ekonomi ve ticaret, sanayi ve tedarik zincirleri ile adalet gibi alanlarda çok sayıda işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.

Görüşmenin ardından iki taraf, Çin ile Ürdün arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bir ortak bildiri de yayımladı.

Xi, Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşme öncesinde Kral 2. Abdullah için karşılama töreni, akşam saatlerinde ise kralın onuruna karşılama yemeği düzenledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Ürdün İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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