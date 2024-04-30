Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde ortak devriye tamamlandı - Son Dakika
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Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde ortak devriye tamamlandı

Çin ve Vietnam sahil güvenlik güçleri, Beibu Körfezi'nde 2024'ün ilk ortak devriyesini tamamladı. İki ülkenin deniz kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen 27. ortak devriye, planlanan rotalarda devriye gezerek balıkçı teknelerini gözlemleyip denetledi. Ortak devriye, balıkçılık kaynaklarının korunması, deniz suçlarının önlenmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunuyor.

30.04.2024 16:19
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HAİKOU, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Vietnam sahil güvenlik güçleri Beibu Körfezi'nde 2024'ün ilk ortak devriyesini tamamladı. Böylece, iki ülkenin deniz kolluk kuvvetleri tarafından 2006 yılından bu yana yürütülen 27. ortak devriye gerçekleştirilmiş oldu.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik gemilerinin planlanan rotalarda devriye gezerek her iki ülkeden balıkçı teknelerini gözlemleyip denetlediği üç günlük ortak devriye Pazartesi günü sona erdi.

Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre, Çin ve Vietnam sahil güvenlik güçleri Beibu Körfezi'nde yılda iki kez ortak devriye gezerek Güney Çin Denizi'nde bir deniz kolluk kuvvetleri modeli oluşturuyor.

Açıklamada, ortak devriyenin Beibu Körfezi'ndeki balıkçılık kaynaklarının korunmasına, balıkçılık üretim düzeninin sürdürülmesine, deniz suçlarının önlenmesine ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çin Sahil Güvenliği'nin denizcilikle ilgili acil durumları uygun şekilde çözmek ve deniz güvenliği ve istikrarını ortaklaşa korumak üzere Vietnam ile etkileşim ve tatbiki işbirliğini artırmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Balıkçılık, Vietnam, Denizcilik, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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