Çin ve Vietnam Ortak Devriye Tamamladı

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesini tamamladı.

Cuma günü yapılan resmi açıklamaya göre, bu devriye 2006 yılından bu yana iki ülkenin deniz kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 29. ortak devriye oldu.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik gemileri üç gün süren ve perşembe günü sona eren ortak devriye sırasında Beibu Körfezi'ndeki planlı rotalarda devriye gezerek, iki ülkeye ait balıkçı teknelerini denetledi.