Çin ve Yeni Zelanda Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Beijing'de Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi.

Zhao, cuma günü gerçekleştirilen görüşmede Çin ve Yeni Zelanda devlet başkanlarının stratejik kılavuzluğunda iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın iyi bir gelişme ivmesi sergileyerek iki ülke halkına da fayda sağladığını söyledi.

Yetkili, Yeni Zelanda ile aralarındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımaya, karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği, açıklık ve kapsayıcılığa bağlı kalmaya ve ikili ilişkilerin anlamını sürekli olarak zenginleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin dostane etkileşimleri derinleştirmek, çok taraflı mekanizmalarda işbirliğini artırmak ve iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek için iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğine yönelik yasal güvenceler sağlamak üzere Yeni Zelanda parlamentosuyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Luxon ise Yeni Zelanda'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak yüksek kaliteli gelişme sergilediğini söyledi. Çin ile ekonomik, ticari, kültürel ve halklar arası alanlarda etkileşim ve işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirten Luxon, Çin'in yasama organlarıyla etkileşimi güçlendirmeye ve küresel zorlukların üstesinden gelmede ortak çaba göstermeye hazır olduklarını da ifade etti.