Çin, Venezuela\'ya Ek Yardım Gönderiyor

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, deprem sonrası yardım ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik olarak Venezuela'ya ek yardımda bulunacaklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, daha önce yapılan nakdi yardıma ek olarak 100 milyon yuan (yaklaşık 14,67 milyon ABD doları) tutarında acil durum malzemesi gönderileceğini belirtti.