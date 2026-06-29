Çin, Venezuela'ya Ek Yardım Gönderiyor - Son Dakika
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Çin, Venezuela'ya Ek Yardım Gönderiyor

Çin, Venezuela\'ya Ek Yardım Gönderiyor
29.06.2026 13:34
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Çin, deprem sonrası Venezuela'ya 100 milyon yuan değerinde acil yardım malzemesi gönderecek.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, deprem sonrası yardım ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik olarak Venezuela'ya ek yardımda bulunacaklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, daha önce yapılan nakdi yardıma ek olarak 100 milyon yuan (yaklaşık 14,67 milyon ABD doları) tutarında acil durum malzemesi gönderileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Venezuela'ya Ek Yardım Gönderiyor - Son Dakika

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