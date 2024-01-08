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Çin, yabancı yatırımlar için elverişli koşullar sunmaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin, yabancı yatırımlar için elverişli koşullar sunmaya devam ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing, Çin'in hala yabancı yatırımlar için elverişli koşullar sunduğunu belirtti. Zhu, Çin'in küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını ve yüksek teknolojili endüstrilere yapılan yatırımların arttığını ifade etti. Çin hükümetinin yayımladığı politikaların yabancı yatırımları teşvik ettiği ve pazar erişimini kolaylaştırmak için çaba gösterildiği belirtildi.

Çin, yabancı yatırımlar için elverişli koşullar sunmaya devam ediyor
08.01.2024 - 17:01,
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BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing, Çin'de yabancı yatırım çekmek için hala elverişli koşulların bulunduğunu belirtti.

Zhu, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in 2023 yılında küresel büyümenin yaklaşık üçte birine katkıda bulunup küresel ekonomik kalkınmanın en büyük dinamosu olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin sağlam ekonomik kalkınmasının temellerinin uzun vadede istikrarlı kaldığını ifade etti.

Yetkili ayrıca çok uluslu şirketlerin, Çin pazarının devasa büyüklüğüne, yenilikçi rekabet gücüne ve küresel inovasyon faktörü kaynaklarının cazibesine değer verdiğini söyledi.

Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri 2023'ün Ocak ve Kasım ayları arasında 386,65 milyar yuan (yaklaşık 54,45 milyar ABD doları) tutarında yatırım çekerek toplam doğrudan yabancı yatırım hacminin yüzde 37,2'sini oluşturdu. Çin'deki yabancı yatırımlı yeni firmaların sayısı ise söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 arttı.

Veriler; Yabancı Yatırımda Teşvik Edilen Sektörler Kataloğu, yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme merkezlerinin kalkınmasına yönelik destek ve imalat sektöründe yabancı yatırımın genişletilmesi gibi hükümet tarafından yayımlanan bir dizi politikanın etkili olduğunu ortaya koydu.

Geçen ay düzenlenen yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda, üst düzey dışa açılım politikasını genişletme ve dış ticaret ile yabancı yatırımdaki istikrarlı performansı güçlendirme konusunda taahhütler verilmişti.

Zhu, ileriye dönük olarak ise pazar erişimini kolaylaştırmak için daha fazla çaba gösterileceğini vurguladı. Zhu'ya göre bakanlık bu çerçevede, imalat sanayine giriş yapan yabancı yatırımcılar için tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmak, pilot serbest ticaret bölgelerinde açılıma ilişkin baskı testlerini yoğunlaştırmak ve hizmet sektöründe açılımı derinleştirmek üzere yoğun çaba sarf edecek.

Pek çok uluslararası şirketin Çin pazarına yönelik iyimserliğini sürdürürken yatırım yapmaya kararlı olduğunu belirten Zhu, "Çünkü Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım anlamına geliyor" dedi.

Xinhua Haber Ajansı tarafından başlatılan ve tüm medyaya açık bir tartışma platformu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın üçüncü bölümünde dış ticaret ve yatırım konuları ele alınıyor.

Kaynak: Xinhua
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