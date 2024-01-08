Çin, yabancı yatırımları artırmak için dışa açılım politikasını genişletiyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Yükselen küreselleşme karşıtlığı ve korumacılık trendlerine rağmen, Çin yabancı yatırımları artırmak için yüksek standartlı dışa açılım kararlılığını sürdürerek küresel işletmelere çok ihtiyaç duyulan kesinlik ve fırsatları sunmaya devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyaya açık bir tartışma platformu olan Çin Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masa Toplantısı'nın üçüncü bölümündeki konuk konuşmacılara göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, en büyük ticaret ülkesi ve küresel yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olan Çin, dışa açılım politikasını genişleterek sadece yüksek kaliteli kalkınmasını ilerletmekle kalmayacak, aynı zamanda dünya için de geniş fırsatlar yaratacak.

KURUMSAL DIŞA AÇILIM

Çin yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürürken, ticaret ve yatırım işbirliğinin düzeyi ve kalitesini artırmak amacıyla kurallar, düzenlemeler, yönetim ve standartlar çerçevesinde kurumsal dışa açılım politikasını genişletmek için çalışıyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Akademisi Başkan Yardımcısı Zhang Wei, "Kurumsal dışa açılım, Çin'in dış dünyaya açılmasının merkezinde yer alacak" dedi.

Zhang yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada, rekabetçi sanayi ve tedarik zincirleri sayesinde Çin'in sağlam ekonomik temelleri değişmezken, ülkenin geniş iç pazarından doğan avantajın ise daha da güçlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Yetkili, "Kurumsal dışa açılımı genişletmek, ülkenin yüksek kaliteli kalkınması için etkili bir yol ve güçlü bir destek olacak" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2024 yılında yüksek standartlı dışa açılım politikasını genişletmeye, pazar erişimini daha da kolaylaştırmaya ve ülkenin modernleşme sürecinin getirdiği yeni fırsatları dünyayla paylaşmaya devam edeceğini belirtmişti.

DAHA KOLAY PAZAR ERİŞİMİ

Çin, yüksek standartlı dışa açılım politikası kapsamında, yabancı şirketlerin ülkede daha iyi bir iş ortamından yararlanabilmeleri için pazar erişimini kolaylaştırmak ve eşit şartlar sunmak üzere bir dizi önlem aldı.

Bu çerçevede, Yabancı Yatırımda Teşvik Edilen Sektörler Kataloğu geçen yıl rekor sayıdaki 239 maddenin eklenmesiyle yenilendi.

Ülke ayrıca, yabancı yatırımla ilgili eşiği sürekli olarak düşürmek ve maliyet ve riskleri azaltmak üzere aktif şekilde çalışıyor. Negatif listelerdeki maddeler ülke genelinde 31'e, pilot serbest ticaret bölgelerinde ise 27'ye indirildi.

Finans sektöründe ise son yıllarda bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki yabancı mülkiyet sınırlamalarının kaldırılması ve yabancı yatırımcılar için erişim kriterlerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere 50'den fazla finansal dışa açılım tedbiri uygulandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing ileriye dönük olarak, ülkede yabancı yatırım çekmek için pek çok elverişli koşul bulunduğunu belirtirken, ülkenin dünyaya kapılarını daha da geniş açacağını ifade etti. Çok uluslu şirketlerin Çin'deki ayak izlerini genişletmeye ve Çin'in yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasının getirilerini paylaşmaya devam edeceklerini belirten Zhu, "Çünkü Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmak demek" ifadesini kullandı.

DAHA İYİ İŞ ORTAMI

Çin, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası hale getirilmiş birinci sınıf bir iş ortamı yaratma çabalarını artırdı.

Yabancı yatırımcılar için kapsamlı ve köklü bir dizi yasal standart içeren, yatırımcıların hak ve çıkarlarını daha iyi korumayı amaçlayan dönüm noktası niteliğindeki Yabancı Yatırım Yasası 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yabancı yatırımların ülkeye girişi, teşviki, korunması ve yönetimine ilişkin birleşik hükümler içeren Çin Yabancı Yatırım Yasası, yabancı firmaların endişelerini gidererek yabancı yatırımlara kolaylık ve rahatlık sağladı.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2017 yılından bu yana dünyanın en fazla yabancı yatırım çeken ikinci ülkesi olma unvanını koruyan Çin, küresel çapta en cazip yatırım noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Zhang Wei, Çin'in yabancı yatırım açısından cazip olmasının nedenleri arasında uygun maliyet performansı, gelişmiş destek hizmetleri, optimize edilmiş iş ortamı ve fırsatların bolluğu gibi kapsamlı avantajları sıraladı.

Yetkili, ülkenin sadece yabancı yatırımcıların faaliyet göstermesi ve gelişmesi için elverişli bir iş ortamı sunmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla gelişme ve karlılık için de geniş bir alan sağladığını belirtti.