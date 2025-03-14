Çin, Yabancı Yatırımları Artırmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin, en iyi sınır ötesi yatırım adreslerinden biri olmaya devam ederken ülke, yabancı firmaların ülkeye yatırım yapmasını memnuniyetle karşılıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında Çin'deki yabancı sermayeli şirket sayısının 2024 itibarıyla yaklaşık 1,24 milyona, fiili kullanımdaki yabancı yatırımınsa 20,6 trilyon yuana (2,87 trilyon ABD doları) ulaştığını söyledi.

Çin'de sadece 2024 yılında 60.000 yabancı sermayeli şirket kurulduğunu ve bunun önceki yıla göre yüzde 9,9 artış anlamına geldiğini vurgulayan Mao, Çin'deki doğrudan yabancı yatırımın geri dönüş oranının son beş yıldır yaklaşık yüzde 9'la dünya genelinde en yüksek oranlar arasında seyrettiğini belirtti.

Sözcü, bu yılki hükümet çalışma raporuna göre Çin'in, yabancı yatırımcıları ülkedeki yeniden yatırımlarını artırmaya teşvik edeceğini ve üretim faktörlerine erişim, ruhsat başvuruları, standart belirleme ve devlet ihaleleri gibi alanlarda yabancı sermayeli işletmelere eşit muamele edilmesini güvence altına alacağını ifade etti.

Mao, "Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin üst düzey dışa açılma taahhüdünü her zaman yerine getirmiştir. Çin, kazanımlarını paylaşmak ve ortak kalkınmayı sağlamak üzere yabancı şirketlerin Çin'de yatırım yapmalarını ve varlıklarını büyütmeleri memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.