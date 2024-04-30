Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri - Son Dakika
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Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri

Çin yapımı insansı robot Tiangong\'un yürüme ve koşma yetenekleri

Çin yapımı bir insansı robot olan Tiangong, yürüme, koşma ve hızlı koşma yeteneklerine sahiptir. Ayrıca yokuşları ve merdivenleri de kolaylıkla aşabilir. Tiangong, görüş olmadığı durumlarda bile yürüyüşünü ayarlayabilir.

30.04.2024 15:30
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Robotun yürümesi ve koşmasından çeşitli görüntüler

Çin yapımı bir insansı robot Tiangong, Çin'in Shenzhen kentinde tanıtıldı.

Yürüyebilme, koşabilme ve saatte 6 kilometrelik sabit bir hızda koşma yeteneğine sahip olan Tiangong, yokuşları ve merdivenleri de zahmetsizce aşabiliyor.

Tiangong, yürüyüşünü görüşün olmadığı koşullarda bile çeviklikle ayarlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri - Son Dakika

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