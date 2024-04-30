Robotun yürümesi ve koşmasından çeşitli görüntüler
Çin yapımı bir insansı robot Tiangong, Çin'in Shenzhen kentinde tanıtıldı.
Yürüyebilme, koşabilme ve saatte 6 kilometrelik sabit bir hızda koşma yeteneğine sahip olan Tiangong, yokuşları ve merdivenleri de zahmetsizce aşabiliyor.
Tiangong, yürüyüşünü görüşün olmadığı koşullarda bile çeviklikle ayarlayabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri - Son Dakika
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