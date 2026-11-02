Çin yasama organı 76 maddelik Yenilenebilir Enerji tasarısını görüşmeye başladı - Son Dakika
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Çin yasama organı 76 maddelik Yenilenebilir Enerji tasarısını görüşmeye başladı

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Çin yasama organı 76 maddelik Yenilenebilir Enerji tasarısını görüşmeye başladı
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Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Yenilenebilir Enerji Kanunu'ndaki değişiklikleri görüşmeye başladı. 10 bölüm ve 76 maddelik tasarı, pazartesi başlayan 25. oturumunda ilk okumaya sunuldu; oturum cuma gününe kadar sürecek.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikleri görüşmeye başladı. Yapılacak değişikliklerle yenilenebilir enerji sektöründeki gelişim ve inşa süreçlerinin yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Değişiklik tasarısı, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin pazartesi günü başlayan 25. oturumunda ilk okumaya sunuldu. Oturum, cuma gününe kadar sürecek.

Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi; enerji yapısının iyileştirilmesi, enerji güvenliğinin sağlanması, enerji alanında güçlü bir ülke inşa edilmesi ve ekolojik uygarlığın ilerletilmesine yönelik temel görevlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çin Komünist Partisi'nin 2012'de düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde tarihi ilerlemeler kaydeden Çin, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini kurmuş bulunuyor.

10 bölüm ve 76 maddeden oluşan tasarıda önerilen başlıca değişiklikler arasında, Çin Komünist Partisi liderliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların belirlenmesi, yasama amaçları ve ilgili gerekliliklerin geliştirilmesi, kaynak araştırmaları ve kalkınma planlamasının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve inşasına yönelik yönetimin güçlendirilmesi yer alıyor.

Değişiklik kapsamında yenilenebilir enerji üretimi ve iletimine yönelik yönetimin güçlendirilmesi, piyasadaki ticaret ve fiyatlandırma mekanizmalarının iyileştirilmesi, tüketimin teşvik edilmesi, teknolojik inovasyon ve sektörel gelişimin ilerletilmesi, koruyucu önlemlerin ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hukuki sorumlulukların iyileştirilmesi de öneriliyor.

Kaynak: Xinhua
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