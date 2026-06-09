Çin Yeni Enerjili Araç İhracatı %112,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Yeni Enerjili Araç İhracatı %112,6 Arttı

Çin Yeni Enerjili Araç İhracatı %112,6 Arttı
09.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında %112,6 artarak 424.000 adede ulaştı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,6 artarak 424.000 adede ulaştı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 oranında arttı. Mayıs ayında toplam binek araç ihracatının yüzde 54,1'ini oluşturan yeni enerjili araçların payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9,5 yüzde puanlık bir artış kaydetti.

Bataryalı elektrikli araçlar, yeni enerjili araç ihracatının yüzde 59,3'ünü oluşturdu. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 66,1 seviyesindeydi. Küçük boyutlu A00 ve A0 sınıfı elektrikli otomobiller ise mayıs ayında bataryalı elektrikli araç ihracatının yüzde 53,8'ini teşkil ederken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 50,7 olarak kaydedilmişti.

Birlik, zayıf iç tüketimin, pazarın genelinde baskı oluşturmaya devam ettiği bir ortamda ihracatın, Çin otomotiv sektörünün büyümesinin temel itici gücü haline geldiğini belirtti. Açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticilerinin Latin Amerika ve Avrupa gibi pazarlardaki varlıklarını artırması, Ortadoğu'daki zayıf talebi dengelemeye yardımcı olurken ihracat hacmindeki güçlü büyümenin sürdürülmesine olanak sağladı.

Çin'in gelişmiş elektrikli araç tedarik zincirinden ve yeni enerjili araç markalarının artan rekabet gücünden destek alan ihracatın, hem lüks hem de kitlesel pazar segmentlerinde genişlemeye devam ederek sektörün genel istikrarına katkıda bulunduğu belirtildi.

Çin'in otomobil pazarındaki genel toparlanma ivmesinin haziran ayında sınırlı kalacağını kaydeden birlik, sektörün ılımlı bir toparlanma eğilimini sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Enerjili Araç İhracatı %112,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:24:06. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Yeni Enerjili Araç İhracatı %112,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.