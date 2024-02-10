Çin Yeni Yılı Asya Pasifik Ülkelerinde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Yeni Yılı Asya Pasifik Ülkelerinde Kutlandı

Çin Yeni Yılı Asya Pasifik Ülkelerinde Kutlandı

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Singapur, Yeni Zelanda, Endonezya, Kamboçya, Japonya ve diğer Asya Pasifik ülkelerinde kutlandı.

10.02.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HONG KONG, 10 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Singapur, Yeni Zelanda, Endonezya, Kamboçya, Japonya ve diğer Asya Pasifik ülkelerinde kutlandı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Yeni Zelanda, Singapur, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Yılı Asya Pasifik Ülkelerinde Kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Yeni Yılı Asya Pasifik Ülkelerinde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement