Çınar\'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayvan sulama göletindeki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çınarköy Mahallesi'nde bulunan hayvan sulama göletinde yaşanan balık ölümlerini fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gölette inceleme yapıldı.

Ekiplerce sudan alınan balık numuneleri Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne, su numunesi de Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.