Çınar'da Cumhuriyet Şenlikleri Coşkusu

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Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığınca, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlamaları kapsamında ilçede başlatılan etkinlikler ilgi gördü.

Kaymakam Zikrullah Erdoğan, etkinliklere katılan vatandaşlarla bir araya gelerek, gösterilen ilgiden dolayı çocuklara ve ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında, Hacivat ile Karagözle oyunu sahnelendi. Kaymakam Erdoğan, ilçe merkezinde gerçekleştirilen Halk Konseri ve açık sinema etkinliğini ilçe sakinleriyle birlikte izledi.

Erdoğan, etkinliklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edeceğini kaydetti.