Çınarcık'ta Fırtına ve Yağış Etkisi

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle deniz suyu taştı, kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ve bazı işletmeler zarar gördü.

Esenköy beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle deniz suyu taştı, kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ve bazı işletmeler zarar gördü. İncelemede bulunan Esenköy Belediyesi'ne bağlı ekiplerin talebi sonrası bölgeye tedbir amaçlı Bursa ve Sakarya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.

Haber: Zehra BAYKAL/YALOVA