Cinayet Hükümlüsü Ağrı Dağı'nda Yakalandı

Iğdır'da aranan cinayet hükümlüsü Ağrı Dağı kırsalında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme suçu"ndan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
JASAT ekibinin çalışması sonucu hükümlünün Ağrı Dağı'nda olduğu belirlendi.
Ekiplerin takibi sonucu Ağrı Dağı'nda yer alan Korhan Yaylası'nda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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