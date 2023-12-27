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Cinayet İtirafı Sonrası Kayıp İlanı Paylaşıldı - Son Dakika
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Cinayet İtirafı Sonrası Kayıp İlanı Paylaşıldı

Adana'da kayıp olarak aranırken öldürülen Mustafa Hakkulu'nun katil zanlısı İsa Dumlu'nun, cinayeti itiraf etmeden önce sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımı, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

27.12.2023 - 11:00,  Güncelleme: 11:20
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ADANA'da kayıp olarak aranırken 24 Aralık'ta tabancayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Hakkulu'nu (31) öldüren ve cinayeti bir televizyon programında itiraf eden İsa Dumlu'nun (27), 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, öldürdüğü arkadaşı Hakkulu için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Cinayet itirafının ardından gözaltına alınan Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımının altına birçok kullanıcının tepki gösterip yorum yazdığı görüldü.

Olay, 24 Aralık akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol aldıkları sırada Mustafa'nın eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp, Hakkulu'nu vurduğunu ileri süren Dumlu, canlı yayında gözaltına alındı. Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖLDÜRÜP KAYIP İLANI PAYLAŞMIŞ

Gözaltında sorgusu devam eden İsa Dumlu'nun öldürdüğünü itiraf ettiği Hakkulu için sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun yaptığı paylaşımda Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış gibi yorumlar yapması dikkat çekti.

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Haber: Can ÇELİK-Kamera Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)

Cinayet İtirafı Sonrası Kayıp İlanı Paylaşıldı
Kaynak: DHA
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Aralık, Adana, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet İtirafı Sonrası Kayıp İlanı Paylaşıldı - Son Dakika
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