Cinayet Şüphelisi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinayet şüphelisi operasyonla gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin firari şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Ömer Işık'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın (22), Karasu Mahallesi'nde saklandığı belirledi.
Zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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