Cinayet Şüphesi: Eşinin Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Cinayet Şüphesi: Eşinin Yargılanması Devam Ediyor

Cinayet Şüphesi: Eşinin Yargılanması Devam Ediyor
27.06.2026 15:16
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Tokat'ta, Muhammed Köseoğlu'nun ölümüyle ilgili eşi Ş.K. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce park halindeki otomobilinde göğsünden vurulmuş halde bulunan Muhammed Köseoğlu'nun (23) ölümüne ilişkin eşi Ş.K.'nin (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, Köseoğlu'nun sağ elini kullanarak sağ göğsünden bitişik atışla kendisini vurmasının mümkün olup olmadığının bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay, 18 Ağustos 2024'te Turhal ilçesinde meydana geldi. 7 aylık evli olan besici Muhammed Köseoğlu, şehirlerarası otobüs terminali yakınında park halindeki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan acil tıp teknisyeni eşi Ş.K., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adli Tıp raporları sonrasında savcılık cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü Köseoğlu ile eşi Ş.K. arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİ YOK

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp ve kriminal inceleme raporlarında, Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu tespit edildi. Ş.K.'nin el svap örneklerinde atış artığına rastlanırken, sol elinde antimon elementi bulunduğu belirlendi. Olay sonrası ele geçirilen tabancada ise parmak izi bulunmadığı, silahın temizlenmiş olabileceğinin değerlendirildiği raporlara yansıdı. İddianamede, olay günü çift arasında tartışma yaşandığı belirtilerek, toplanan deliller, uzman raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA 25 EYLÜL'E ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.K., Muhammed Köseoğlu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Ş.K., duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut deliller ve taraf beyanlarını değerlendirdikten sonra Muhammed Köseoğlu'nun sağ elini kullanarak sağ göğsünden bitişik atışla kendisini vurmasının mümkün olup olmadığının bilirkişi tarafından incelenmesine, şüphelinin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşma 25 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Tokat, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Şüphesi: Eşinin Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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