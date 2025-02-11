Cinayet Zanlıları Sakarya'da Yakalandı

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Kocaeli ve İstanbul'da işlenen 2 cinayet olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı Sakarya'da gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Şubat'ta alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetin faillerinin bulunmasına yönelik polislerce çalışma başlatıldı.

Olayın şüphelilerinin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kente giriş yapacağı ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.

Karaman gişelerinden çıkış yapan araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheli B.Ş. (19) ile A.Ş. (21) ekipler tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

Şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da ise 8 Şubat'ta "kasten silahla öldürme" suçuna yönelik çalışmada, olaya karıştığı tespit edilen M.G. (38), emniyet güçlerince Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri mevkiinde yakalandı.

Şüpheli, olayda kullanıldığı tespit edilen silahla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.