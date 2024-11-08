Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir kişinin kamyonetinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepni köyü-Hocalar arasında 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan S.A'nın (62), 5 Kasım'da silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin Çepni köyündeki husumetlisi T.E. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki ifadesinde, S.A'nın 28 yıl önce babasını öldürdüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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