Cinayet Zanlısı Tutuklandı, Eşi Serbest Kaldı

TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERSBEST
Antalya'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Ömer Arıkan ile cinayette kullanılan silah üzerinde bulunan eşi Fadime Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer Arıkan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Fadime Arıkan adli kontrolle serbest kaldı.
