Cinayete Yardım Eden İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Cinayete Yardım Eden İki Kişi Tutuklandı

Cinayete Yardım Eden İki Kişi Tutuklandı

Sakarya'daki cinayete yardım eden iki zanlı, JASAT tarafından tutuklandı. Katil zanlısı firarda.

05.11.2024 18:47
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Sakarya'da 2022'de işlenen cinayete ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan katil zanlısına yardım ettiği tespit edilen 2 oğlu tutuklandı.

1 Temmuz 2022'de Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ölen Sezgin N'nin katil zanlısı N.B'yi yakalayan JASAT ekipleri, araştırma ve izlenen kamera kayıtları sonucu şüpheliye yardım ettiği belirlenen çocukları A.B. (24) ve A.E.B'yi (26) İstanbul'da saklandıkları evde gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kuzuluk Orta Mahallesi'nde 1 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Sezgin N'nin katil zanlısı N.B. firar etmiş, izini kaybettiren, peruk takarak kılık değiştirdiği öğrenilen şüphelinin, takma isim ve başkalarının üzerine kayıtlı telefon hattı kullandığı belirlenmişti.

Bu süre içinde İstanbul ve Kocaeli'de saklanan, 2 yıl önce cinayeti işlediği tarihle aynı gün olan 1 Temmuz'da Sakarya'ya geldiği ve jandarma devriyesinden kaçtığı tespit edilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından takibe alınmıştı.

Adapazarı ilçesi Sakarya Nehri kenarında ulaşılması güç bir yerde barakada saklanarak yaşamını sürdürdüğü tespit edilen zanlı, yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna yemeğe geldiği sırada JASAT ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Üzerinde 2 tabanca, 42 fişek ve peruk ele geçirilen şüpheli N.B, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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