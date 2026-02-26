Cindy McCain WFP İcra Direktörlüğünden İstifa Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşunun başındaki isim McCain, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Dünya Gıda Programı'nın İcra Direktörlüğü görevimden ayrılma niyetimi açıklıyorum. Bu inanılmaz kuruluşa hizmet etmek, hayatımın en büyük onuruydu." ifadelerini kullandı.

McCain, görevi süresince WFP'nin, dünyanın en tehlikeli, yoksul ve ücra köşelerinde, insanların en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde hayat kurtarma kapasitesini bizzat deneyimlediğini belirterek, "Defalarca WFP ekibinin, ne olursa olsun kimsenin gidemediği yerlere ulaştığını gördüm. Görev süremi tamamlayabilmeyi gerçekten umuyordum ancak sağlığım, bu işin büyük taleplerini tam olarak karşılamama izin verecek bir seviyede değil. Bu, hayatımda vermek zorunda kaldığım en zor kararlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

WFP olarak son 3 yılda dünyada savunmasız milyonlarca insana hayat kurtaran ve hayatlarını değiştiren yardımlar sağladıklarını anlatan McCain, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımıza, ortaklarımıza ve küresel WFP ekibimize yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz her şey için teşekkür ederiz. Dünya Gıda Programı'nın en büyük savunucusu olmaya ve dünyanın her yerinde açlıkla mücadele edenler için sarsılmaz bir ses olmaya devam edeceğim."

Nisan 2023'te göreve başlamıştı

ABD'li Cindy McCain, Mart 2023'te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü tarafından, WFP'nin merkezindeki yönetim kurulu toplantısında yapılan istişareler neticesinde WFP İcra Direktörü olarak atanmış, Nisan 2023'te göreve başlamıştı.

Ekim 2025'te kısmi felç geçiren McCain, görev süresi boyunca özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı tarafsızlığını koruyamadığı, İsrail yanlısı tutum sergilediği, Gazze'de BM çalışanlarının hedef alındığı saldırılara karşı yeterli tepkiyi göstermediği gerekçesiyle sık sık eleştirilere konu olmuştu.

WFP icra direktörleri, BM Genel Sekreteri ve FAO Genel Direktörü'nün istişareleri ve ortak atamasıyla belirleniyor.