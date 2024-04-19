Çine Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

(AYDIN) Çine Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Cumhuriyet Mahallesi 378, 471, 406, 427, 427/1, 441 Sokak ile Yeni Mahalle 342, 344, 405, 385 Sokak'ta çalışmalarını tamamlamasının ardından faaliyetlerine Yeni Mahalle 371 Sokak'ta devam ediyor.
Ekipler, doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol yenileme çalışmalarına başlarken, bir yandan da parke taşı döşeme, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için ekiplerimiz sahada. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Çine için aralıksız çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çine'mizde tamamlanmamış yol bırakmayacağız" dedi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ilçenin birçok noktasından görülen yoğun dumanla birlikte etkisini sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir dergi binasına girerek tartıştığı iki kadını bıçaklayan Betül A., tutuklandı. Şüphelinin daha önce de mala zarar verme ve yaralama suçlarından kaydı bulunuyor. Yaralanan kadınlar ise hastaneden taburcu edildi.
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyeti sırasında karayolunda 2 kaplumbağa tespit etti. Ekipler, kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir kargo firmasının Bornova ilçesindeki şubesine sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, sevkiyat esnasında 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede 120 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümüne bir kamyondan dökülen yağ nedeniyle trafik kapatıldı. Araçlar Aydın-İzmir karayoluna yönlendirilirken, otoban kavşağından İncirliova girişine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılacağı belirtildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 aylık hamile bir kadın, elektrikli bisikletten düşerek yolcu otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı. Bebeği ise hastanede gözlem altında tutuluyor.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nun düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda Özel, CHP'nin seçimlerdeki başarısının kaynağının gençler, eşit temsil ve bilim olduğunu ifade etti.
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