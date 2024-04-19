Çine Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN) Çine Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 378, 471, 406, 427, 427/1, 441 Sokak ile Yeni Mahalle 342, 344, 405, 385 Sokak'ta çalışmalarını tamamlamasının ardından faaliyetlerine Yeni Mahalle 371 Sokak'ta devam ediyor.

Ekipler, doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol yenileme çalışmalarına başlarken, bir yandan da parke taşı döşeme, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için ekiplerimiz sahada. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Çine için aralıksız çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çine'mizde tamamlanmamış yol bırakmayacağız" dedi.