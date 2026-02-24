Çine Belediye Başkanı Kıvrak: "İlçemizi Hak Ettiği Yere Taşımak İçin Çalışıyoruz"

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçeye kazandırılması planlanan yeni yatırımlar ve projeler kapsamında İller Bankası İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal'ı ziyaret etti. Kıvrak, "İlçemizi hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Her şey Çine'miz için" diye konuştu.

Başkan Kıvrak ile İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Günal'ın bir araya geldiği görüşmede; Çine Belediyesi tarafından yürütülen mevcut projeler ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, İller Bankası arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kıvrak, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, "İlçemizi daha ileriye taşımak için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. İlçemizi hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Her şey Çine'miz için" dedi.

Öte yandan Kıvrak, ev sahipliği ve misafirperverlikleri dolayısıyla Bölge Müdürü Günal'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.