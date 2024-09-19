Çinli Elektrikli Araçlar Endonezya'da Zirveye Çıktı

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CAKARTA, 19 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri, Ağustos ayında Endonezya'nın elektrikli araç piyasasında Asyalı rakiplerini geride bırakarak en çok satan markalar oldu.

Endonezya Otomobil Endüstrileri Birliği'nin Çarşamba günü yayımladığı verilere göre toplam 2.971 adet araç satan Çin'in BYD firması Endonezya'da en popüler elektrikli araç üreticisi. Şirketin en çok tercih edilen modelleriyse Seal ve Atto 3 oldu. Çinli elektrikli araç üreticileri Chery ve Wuling de 400 adetin üzerindeki satışlarıyla BYD'nin hemen ardından geldi.

Birlik, internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamada, "BYD, diğer Çinli markalarla karşılaştırıldığında bile siparişler açısından olağanüstü bir başarı yakaladı" ifadelerini kullandı.

Her biri 182 adet satış yapan Hyundai Ioniq ve Kona Electric gibi Güney Kore menşeli elektrikli araçların satışlarında ise önemli ölçüde düşük rakamlar kaydedildi.

Çin yapımı elektrikli araçlar, talebin artmasıyla Endonezya'da giderek daha popüler hale geliyor.