Çinli Huaxin, Güney Afrika\'da Simuma Çimento Fabrikası\'nda modernizasyonu hızlandırdı

Çinli Huaxin, Güney Afrika'da Simuma Çimento Fabrikası'nda modernizasyonu hızlandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KwaZulu-Natal'daki Simuma Çimento Fabrikası, Çinli Huaxin'in Aralık 2023'te satın almasıyla modernizasyon sürecine girdi. Fabrikada atık ısı elektriğe dönüştürülüyor, dizel kamyonların yerini elektrikli kamyonlar alıyor ve yerel çalışanlar eğitimlerle teknik beceri geliştiriyor.
DURBAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Simuma Çimento Fabrikası modernizasyon çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.
Çinli Huaxin Yapı Malzemeleri Grubu Limited Şirketi tarafından Aralık 2023'te satın alınan fabrikada eskiyen ekipmanlar yenilenirken atık ısı elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve dizel yakıtlı maden kamyonlarının yerini elektrikli kamyonlar alıyor.
Öte yandan yerel çalışanlar, Çinli meslektaşlarıyla yürütülen eğitimler ve uygulamalı çalışmalar sayesinde teknik becerilerini geliştiriyor.
Kaynak: Xinhua
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