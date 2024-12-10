Çinli İşletmeler AB'de Adil Piyasa İstiyor

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BRÜKSEL, 10 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Çin'in AB Ticaret Odası (CCCEU) ve küresel danışmanlık şirketi Roland Berger tarafından hazırlanan bir raporun tanıtım töreni, 9 Aralık 2024.

Çin'in AB Ticaret Odası ve küresel danışmanlık şirketi Roland Berger'in pazartesi günü yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği'nde kötüleşen iş ortamına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, bloktaki Çinli işletmeler adil, şeffaf ve öngörülebilir bir piyasa ortamı talep etti. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)