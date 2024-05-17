Çinli P1 Robotu, Dans Ederek İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı

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1. P1 robotunun çeşitli görüntüleri

Çinli bir teknoloji firması tarafından geliştirilen iki ayaklı P1 robotu, Japonya'nın Yokohoma kentinde düzenlenen 2024 Uluslararası Robot ve Otomasyon Konferansı (ICRA) fuarında küçük bir kız çocuğuyla dans ederek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

P1 robotu, her türlü arazide etkileyici hareket kabiliyeti sergiliyor ve zorlu koşullarda dengede durabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yokohama'dan bildiriyor.

(XHTV)