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Çinli şirket i-Space, yeniden kullanılabilir kargo kapsülünü uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çinli şirket i-Space, yeniden kullanılabilir kargo kapsülünü uzaya gönderdi

Çinli özel havacılık ve uzay şirketi i-Space, SQX-1 Y7 roketiyle yeniden kullanılabilir özellikteki kargo kapsülünü uzaya gönderdi. Kapsül, planlanan konumuna ulaşırken fırlatış, SQX-1 roketleriyle icra edilen 3'ncü başarılı görev oldu.

Çinli şirket i-Space, yeniden kullanılabilir kargo kapsülünü uzaya gönderdi
17.12.2023 - 17:01,
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Çinli özel havacılık ve uzay şirketi i-Space, "SQX-1 Y7" roketiyle yeniden kullanılabilir özellikteki kargo kapsülünü uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, AZSPACE'in geliştirdiği "DEAR-1" kargo kapsülü Gobi Çölü'ndeki Ciüçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Kapsül, Güneş Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konumuna ulaşırken fırlatış, SQX-1 roketleriyle icra edilen 3'ncü başarılı görev oldu.

I-Space, "SQX-1 Y1" roketiyle 2019'da iki uyduyu Alçak Yer Yörüngesi'ne yollayarak, Çin'de özel bir şirketin ürettiği roketle ilk başarılı uydu fırlatışını gerçekleştirmişti.

"Hyperbola-1" olarak da anılan SQX-1 roketleriyle 2021'de iki, 2022'de de bir fırlatış başarısız olmuştu.

Şirketin bu yıl nisan ayında Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye yaptığı deneme fırlatışı ise başarıyla sonuçlanmıştı.

I-Space, ayrıca 10 Aralık'ta "Hyperbola-2" adını verdiği, metan ve sıvı oksijenle çalışan yeniden kullanılabilir özellikteki roketinin test uçuşunu yapmıştı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı işlevi gören Longh March (Uzun Yürüyüş) roketleri dışında, özel şirketler i-Space'in Hyperbola-1 (SQX-1), Galactic Energy'nin "CERES-1", Space Pioneer'in "TL-2" ve LandSpace'in "Cuçüe-2" (ZQ-2) roketleri fırlatışlarda kullanılıyor.

Kaynak: AA
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