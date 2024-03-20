Çinli şirket, Tanzanya'da Afrika Uluslar Kupası için stadyum inşa edecek

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ARUSHA, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Demiryolu İnşaat Mühendislik Grubu (CRCEG), Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha kentinde 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) finalleri için bir futbol stadyumu inşa etmek üzere Tanzanya Kültür, Sanat ve Spor Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladı.

Salı günü düzenlenen imza töreninde konuşan Kültür, Sanat ve Spor Bakanı Damas Ndumbaro, "Stadyum tamamlandıktan sonra sadece futbol maçları için değil, aynı zamanda ticari faaliyetler ve resmi devlet törenleri için de kullanılacak" dedi.

Ndumbaro, safari başkenti olarak da bilinen Arusha'ya sürekli turist çekerek turizmi canlandıracak olan stadyumun yepyeni bir simge yapı olacağını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 14,57 hektar büyüklüğündeki bir arazi üzerine inşa edilecek olan 30.000 koltuklu stadyum, Afrika Futbol Konfederasyonu ve uluslararası futbol otoritesi FIFA'nın belirlediği standartları karşılayacak.

Tanzanya, Afrika kıtasının önde gelen erkekler futbol müsabakası olan AFCON'a 2027 yılında Kenya ve Uganda ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Çinli şirketin Doğu Afrika şubesinin başmühendisi Zhou Zejun, stadyumun tasarımında tanzanit taşından ve Kilimanjaro Dağı'ndan, renklerinde ise Tanzanya bayrağından ilham alındığını söyledi.

"Genel mimari tarz hafif ve sade olup yerel çevre ve kültürü mükemmel şekilde birleştiriyor" diyen Zhou, tasarımda tüm koltukları kapsayan ve izleyicilerin görüş deneyimini güvence altına alan geniş açıklığa sahip bir çelik iskelet ve balkon yapısının benimsendiğini sözlerine ekledi.