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Çinli şirkete ait nikel döküm tesisinde patlama: 8 Çinli işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çinli şirkete ait nikel döküm tesisinde patlama: 8 Çinli işçi hayatını kaybetti

Çin, Endonezya'da bir nikel döküm tesisinde meydana gelen patlamada 18 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamada 8 Çinli işçi öldü, yaralılar arasında da Çinliler bulunuyor. Kazanın sebebi araştırılıyor.

Çinli şirkete ait nikel döküm tesisinde patlama: 8 Çinli işçi hayatını kaybetti
27.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:04
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Çin, Endonezya'da Çinli şirkete ait nikel döküm tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 18 işçiden 8'inin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, patlamada 8 Çinli işçinin yaşamını yitirdiğini, yaralılar arasında da Çinlilerin bulunduğunu doğruladı.

Shanghai Decent şirketinin Sulawesi Adası'ndaki nikel döküm tesisinde 24 Aralık'ta eritme fırınının patlaması sonucu 18 işçi hayatını kaybetmiş, 44 işçi yaralanmıştı.

Yerel polis, kazada şirketin ihmalinin olup olmadığının soruşturulduğunu bildirmişti.

Endonezya'nın maden kaynakları bakımından zengin Sulawesi eyaleti, elektrikli araçlarla kullanılan nikele yönelik artan küresel talep nedeniyle son yıllarda başta Çin'den olmak üzere büyük çaplı yabancı yatırım çekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çinli şirkete ait nikel döküm tesisinde patlama: 8 Çinli işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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