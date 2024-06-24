Çinli Şirketlerin Marka Gücü Yeni Bir Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- BrandZ 2024 Çinli Küresel Marka Geliştiricileri raporuna göre, Çinli şirketlerin genel marka gücü puanı, 2023 yılından 2024'ün ilk yarısına kadar olan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 18.035'ten 21.150'ye yükselerek yeni bir tarihi rekora imza attı.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Kantar ile Google tarafından ortaklaşa derlenen ve Perşembe günü yayımlanan raporda, 11 uluslararası pazardaki küresel tüketicilere Çinli küresel markalar hakkındaki görüşleri soruldu. Marka gücü puanları, üç ana faktör olan anlamlılık, farklılık ve dikkat çekicilik kıstasları dikkate alınarak hesaplandı.

Her bir markanın "anlamlılık" ve "farklılık" puanları, ankete katılan tüketicilerin geri bildirimlerine dayanılarak hesaplandı. "Dikkat çekicilik" ise markaların resmi internet sitesindeki trafik, markaların uygulamalarındaki aktif kullanıcı sayısı, ayrıca Google ve YouTube üzerindeki arama endeksi gibi tüketici davranış verilerinin birleştirilmesiyle ölçüldü.

Kantar Büyük Çin CEO'su ve Kantar BrandZ Küresel Başkanı Doreen Wang, Çinli şirketlerin genel marka gücündeki kayda değer artışın, Çinli markaların küresel pazardaki canlılığını vurguladığını söyledi.

Wang ayrıca Çin'in sanayi zinciri ekosistemi ile yenilikçi teknoloji kombinasyonunun Çinli küresel markalar için yeni bir rekabet gücü haline geldiğini belirtti.