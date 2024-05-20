Çinli yetkililer, yeni enerjili araç ihracatının kapasite fazlasıyla ilgisi olmadığını savundu - Son Dakika
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Çinli yetkililer, yeni enerjili araç ihracatının kapasite fazlasıyla ilgisi olmadığını savundu

Çinli yetkililer, yeni enerjili araç ihracatının kapasite fazlasıyla ilgisi olmadığını savundu

Çinli yetkililer, Batılı ülkelerin Çin'in artan yeni enerjili araç ihracatını kapasite fazlasının bir sonucu olarak tanımlamasını reddediyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi He Hailin, üretim kapasitesinin iç talebi aşmasının küresel çapta yaygın bir durum olduğunu ve iş bölümünden kaynaklandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı yetkilisi Ding Weishun ise diğer ülkelerin çeşitli sektörlerdeki ihracat oranlarına örnek vererek, Çin'in yeni enerjili araç ihracatının toplam üretimin küçük bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi. Çin, ağırlıklı olarak kendi iç pazarının ihtiyacını karşılamaya odaklanıyor ve uluslararası ticaretin karşılıklı fayda sağlayan bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

20.05.2024 18:40
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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Birtakım Batılı ülkeler Çin'in artan yeni enerjili araç ihracatını yurtiçi kapasite fazlasının bir sonucu olarak tanımlarken, çok sayıda Çinli yetkili ise bu söylemi reddederek ihracata dayalı çıkarımların mantıklı olmadığını savundu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi He Hailin, bir ülkenin üretim kapasitesinin iç talebi aşmasının küresel çapta yaygın bir durum olduğunu, bu durumun karşılaştırmalı avantajları yansıttığını ve iş bölümünden kaynaklandığını söyledi.

He, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir konuşma platformu olan 5. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Bir diğer konuk konuşmacı olan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Ding Weishun da "Örnek vermek gerekirse ABD'de üretilen çiplerin yüzde 80'i ihraç ediliyor, Japon otomobillerinin yüzde 50'si yurtdışında satılıyor ve Almanya'nın ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 80'i dış pazarlara gönderiliyor" diyerek, Boeing ve Airbus tarafından üretilen uçakların da büyük ölçüde denizaşırı pazarlara bel bağladığını vurguladı.

Ding, Çin'in yeni enerjili araç ihracatının ise toplam üretimin yalnızca küçük bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi.

Çin'de geçen yıl 9,59 milyon yeni enerjili araç üretilirken, bunların yüzde 12'sinden biraz fazlasının ihraç edildiğini vurgulayan Ding, Çin'in yabancı pazarları makul fiyatlı yeni enerjili araçlarla istila etmek yerine ağırlıklı olarak kendi iç pazarının ihtiyacını karşıladığını dile getirdi.

He ise herhangi bir üründe aşırı kapasite durumunun mevcut olup olmadığını ihracatına göre belirlemenin uygunsuzluğuna işaret ederek, bazı ülkelerin bu tek taraflı yargıya dayanarak normal küresel ticareti etkilemeye çalışma girişimini eleştirdi.

Açık ve işbirliğine dayalı uluslararası ekonomi ve ticaret sisteminin karşılıklı fayda sağlayıp dünya genelinde insanların refahını artırdığını belirten He, bu sistemin tüm ülkeler tarafından el üstünde tutulup sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli yetkililer, yeni enerjili araç ihracatının kapasite fazlasıyla ilgisi olmadığını savundu - Son Dakika

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