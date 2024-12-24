Cinnah Genç Yazarlar Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, gençlerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar" kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bakanlık'taki Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Ökten, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Cinnah Genç Yazarlar" kompozisyon yarışmasının bu yıl 7'ncisinin düzenlendiğine işaret eden Ökten, öğrencilerin yarışmada ortaya koydukları eserlerle sadece yazı yeteneklerini değil düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerini de geliştirdiğini söyledi.

Ökten, öğrencilerin iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcileri olduğunu belirterek, "Kaleme aldığınız her bir kelime, bu köklü dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın eşsiz kültürel ve tarihsel özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Ökten, şöyle konuştu:

"Türkiye, Batı ile Doğu'nun, geçmiş ile geleceğin, farklı inançların ve geleneklerin buluştuğu önemli ve stratejik bir konumdadır. Pakistan ise tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, derin bir manevi mirasa sahip önemli bir ülkedir. Pakistan, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren samimi dostluğu ile her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Bu iki ülke kardeşlik ve dayanışma temelleri üzerine kurulmuş, yıllar süren dostluk ve işbirliğiyle birbirine yakın bağlar oluşturmuşlardır. Umarım bizler de Cinnah ve Atatürk gibi dünyaya ilham veren değerler üretebiliriz."

"Aramızda kilometreler olsa da bizim kalplerimiz beraber"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd de Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için en derin üzüntülerini ilettiğini söyledi.

MEB'e yarışmaya ilişkin desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Cüneyd, şöyle devam etti:

"Bu yarışma adını Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'tan alıyor ve biz Muhammed Ali Cinnah'ı, Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü gözle görüyoruz, ona aynı gözden bakıyoruz. Bu yüzden aslında iki ulus da çok benzer tarihlere sahip. Biz de Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndan çok büyük ilham aldık. Bu yüzden de Türkiye ve Pakistan'ın kardeş ülkeler olduğuna inanıyoruz."

Cüneyd, "iki devlet tek millet" ifadesinin Türkiye-Pakistan ilişkilerini çok iyi tanımladığını vurgulayarak, "Aramızda kilometreler olsa da bizim kalplerimiz beraber. O yüzden arkadaş ülke yerine hep kardeş ülkeler deriz birbirimize." diye konuştu.

İki ülkenin yüzyıllar öncesine dayanan ortak bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Cüneyd, insani yardım konularında da iki ülkenin birbirine hep destek olduğunu vurguladı.

Cüneyd, yarışmaya katılan öğrencilerin iki ülke arasındaki değerleri anlayabilme ve anlatabilme fırsatını elde ettiğine işaret ederek, "Bu, aslında iki ülkenin doğal güzelliklerini keşfetmenin ve bunları ifade etmenin yanı sıra iki ulusun sahip olduğu bu güçlü yanların, güçlü yapıların da sergilenmesine fırsat verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ökten ve Cüneyd, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.