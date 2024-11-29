Ciolacu Cumhurbaskanligi Yarısından Çekildi - Son Dakika
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Ciolacu Cumhurbaskanligi Yarısından Çekildi

Romanya Başbakanı Ciolacu, oyların yeniden sayılması kararı sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

29.11.2024 13:52
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Romanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı.

Romanya Anayasa Mahkemesinin 24 Kasım'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermesi ve yaklaşık 3 bin gibi çok az bir oy farkıyla ilk turda üçüncü sırada yer almasına rağmen Ciolacu, cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu.

Ciolacu, "Yeniden sayımdan sonra dezavantajlı olduğum ortaya çıksa bile yarışı bırakıyorum. Bizim için önemli olan oylamanın hatalı olup olmadığının ortaya çıkması. Daha doğrusu oyların çalınıp çalınmadığı." dedi.

Romanya'da 1 Aralık'ta yapılacak genel seçimin çok daha önemli olduğunu söyleyen Ciolacu, başbakanlık görevini bir dönem daha yürütebilmek için partisiyle çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Yerel medya, Ciolacu'nun yarıştan çekilmesinin yeniden sayım sonrası oluşabilecek herhangi bir değişimi yakından etkileyeceğini savunuyor.

Yeniden sayım işlemi, 1 Aralık'tan önce olmayacak

Romanya Seçim Bürosu, Anayasa Mahkemesinin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılması kararına uyacaklarını ancak oyların tek merkezde toplanmasının 1 Aralık'tan önce gerçekleşemeyeceğini açıkladı.

Uzmanlar, yeniden sayım işleminin tamamlanmasının gerektiğini ve 8 Aralık'ta planlanan ikinci tur oylamanın ertelenebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu; NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, dün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu arada, ikinci sıradaki Lasconi, üçüncü sırada yer alan Ciolacu'yu yaklaşık 3 bin gibi çok az oy farkıyla geride bırakmıştı.

Kaynak: AA

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