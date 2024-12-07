Cip Kırtasiyeye Girdi, Büyük Hasar Oluştu

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Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta hasara yol açtı.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde sürücü H.B, 34 HZ 3978 plakalı cipini yolun kenarına park etmek istedi.

Sürücü manevra sırasında fren yerine gaz pedalına basınca, kaldırımı aşan cip kırtasiyeye girdi. İş yerinde bulunanlar panikle kendilerini dışarıya attı.

Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İş yeri içerisindeki araç, vinç yardımıyla çıkarıldı.