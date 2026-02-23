Cirit Festivali Çamurlu Zeminde Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cirit Festivali Çamurlu Zeminde Yarıştı

Cirit Festivali Çamurlu Zeminde Yarıştı
23.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde çamurlu sahada atlı cirit gösterisi yapıldı, sporcular dostane bir yarış sergiledi.

KARS'ın Selim ilçesinde düzenlenen atlı cirit gösterisi, çamurlu sahada sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kar altındaki zeminin güneşle birlikte çamura dönüştüğü sahada ciritçiler, bata çıka mücadele ederken, zaman zaman küçük kazalar da atlattı.

Kars'ın geleneksel kültüründe önemli yer tutan atlı cirit için kulüpler bir araya geldi. Başköy Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü ile Darboğaz Atlı Spor Kulübü, havanın ısınmasıyla çamura dönen sahada karşılaştı. Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün de destek verdiği gösteri maçında, vatandaşlar tribünü doldurdu. Kar yağışının ardından sabah saatlerinde güneşin çamura çevirdiği ve kayganlaşan zeminde at süren ciritçiler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Sporcular, hem rakiplerinden gelen cirit sopalarından korunmaya hem de atlarını dengede tutmaya çalıştı. Bazı anlarda atların çamura saplanması, müsabakanın zorluk derecesini gözler önüne serdi.

'DOSTANE BİR MAÇ OLMASI SEVİNDİRDİ'

Organizasyonun paydaşlarından Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, kulüpler arasındaki dayanışmaya dikkat çekerek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte at bindik. Zemin şartları oldukça zordu ancak kazasız, belasız ve dostane bir maç olması bizi sevindirdi. Selim ilçemiz artık ciritin merkezi konumuna geldi" dedi.

Cirit sporcusu Ferit Yolcu ise Başköy Allahu Ekber Dağı Spor Kulübü ile Darboğaz Atlı Spor Kulübü'nün dostluk müsabakasında karşılaştığını belirterek, "Müsabakalarda birinci olanlar kura ile belirlenerek Uşak, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Bayburt gibi illere gidip ilimizi temsil ediyor. Ata sporumuzu canlandırmak çok güzel bir duygu. Daha şeffaf ve başarılı bir şekilde ön plana çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Müsabakayı izlemek için Kocaeli'den gelen Oğuz Sözbir de şunları söyledi:

"Memleketimizin o meşhur soğuğunda cirit izlemek insanın içini ısıtıyor. Kocaeli'de de benzer etkinlikleri gördüm ama buradaki atların vakarı, sporcuların çevikliği bambaşka. Ramazan ayında bu kadar yoğun bir katılım olması, bu topraklarda ata sporuna verilen değerin en büyük kanıtı. Herkese bu atmosferi yerinde görmesini tavsiye ederim."

Kaynak: DHA

Güncel, Selim, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cirit Festivali Çamurlu Zeminde Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:41:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Cirit Festivali Çamurlu Zeminde Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.