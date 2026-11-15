CİSAD'ın arama kurtarma ekibi AFAD akreditasyonu alarak Hakkari'de ilk oldu - Son Dakika
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CİSAD'ın arama kurtarma ekibi AFAD akreditasyonu alarak Hakkari'de ilk oldu

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CİSAD\'ın arama kurtarma ekibi AFAD akreditasyonu alarak Hakkari\'de ilk oldu
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Hakkari'de CİSAD'ın arama kurtarma ekibi, Diyarbakır ve Van AFAD eğitmenlerinin verdiği eğitim ve sınavı geçerek AFAD akreditasyonu aldı. Akreditasyonla ekip afet ve acil durumlarda görev alabilecek yeterliliğe ulaştı; bunun kentte bu alanda ilk olduğu belirtildi.

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Van AFAD il müdürlüklerince görevlendirilen eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan ekip, AFAD akreditasyonu almaya hak kazandı.

Akreditasyonla birlikte CİSAD arama kurtarma ekibi, belirlenen standartlar doğrultusunda afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek yeterliliğe ulaştı.

Hakkari'de afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyan akreditasyonun, kentte bu alanda ilk olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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