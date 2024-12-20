Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Ordu'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Ordu'da Gerçekleştirildi

Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Ordu\'da Gerçekleştirildi

Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında Ordu'nun Perşembe ilçesinde yapıldı. Başkan Böcek, iş birliğini geliştirerek Cittaslow'a dahil şehirler için projeler geliştireceklerini söyledi.

20.12.2024 15:11  Güncelleme: 16:21
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(ANTALYA)- Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı, Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü de olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında Ordu'nun Perşembe ilçesinde gerçekleştirildi. Başkan Böcek, "İş birliğimizi geliştirerek Cittaslow üyesi ve aday arkadaşlarımızla beraber ülkemiz için Antalya'mız için ne gerekiyorsa el ele verip yapacağız" dedi.

Sakin şehir (Cittaslow) unvanına sahip Ordu'nun Perşembe ilçesi, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak'ın ev sahipliğinde ve Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Cihat Albayrak ve Başkan Muhittin Böcek'in yaptığı toplantıda, Perşembe, İbradı ve Finike belediyeleri tarafından güncel gelişmelere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü ile Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantılarındaki gelişmeler paylaşıldı, yeni aday şehirlerin süreçleri değerlendirildi.

"Antalya'mız için ne gerekiyorsa el ele verip yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "7 kategoride 73 kriteri olan Cittaslow'a dahil olmak için şehirlerimizde, ilçelerimizde her şey var. Vatandaşlarımızın hepsine dokunacağımız projelerimizi birleştireceğiz. Bütün belediyelerimizin sosyal projeler dahil olmak üzere, aracı gereci, turizm dahil olmak üzere bütün bilgi ve birikimimizi paylaşacağız. İş birliğini geliştireceğiz. Cittaslow üyesi ve aday arkadaşlarımızla beraber ülkemiz için Antalya'mız için ne gerekiyorsa el ele verip yapacağız" dedi.

Başkan Böcek, Cittaslow felsefesinin ülkemizde daha geniş bir ağ ile büyümesini görmenin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Bu toplantı, hem mevcut üyeler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de yeni aday süreçlerini değerlendirmek için önemli bir platform oluşturdu. Ayrıca, turizm odaklı bir çalışma grubunun kurulması, üye şehirlerimizin bu alandaki potansiyelini daha da geliştirecektir" diye konuştu.

Çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi

Toplantıda, Cittaslow Türkiye'nin turizm alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu grup, üye şehirlerin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeler geliştirmek ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere çalışmalar yürütecek. Toplantının ardından katılımcılar, Perşembe Belediyesi'nin Cittaslow uygulamalarını yerinde inceleyerek ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar, sakin şehir konseptinin örneklerinden biri olan Perşembe'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Ordu'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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