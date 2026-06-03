Civan ve Oğlu İki Aylık Cenaze - Son Dakika
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Civan ve Oğlu İki Aylık Cenaze

Civan ve Oğlu İki Aylık Cenaze
03.06.2026 13:07
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Sarayköy'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Civan Şen ve 9 aylık oğlu Antalya'da defnedildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu hayatını kaybeden Civan Şen ile 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlunun cenazeleri, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Kent Mezarlığı'na getirildi.

Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye katılan ve kazadan yaralı kurtulan anne Sevda Şen ile ailenin yakınları üzüntü yaşadı.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs'ta, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmış, kazada sürücü ve 1 bebek dahil 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Civan ve eşi Sevda Şen'in, oğulları Eyüp Miraç ile Kurban Bayramı ziyareti için gittikleri İzmir'den Antalya'ya dönmek için otobüse bindikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Antalya, Güncel, Yaşam, Eyüp, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Civan ve Oğlu İki Aylık Cenaze - Son Dakika

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