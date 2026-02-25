Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gürpınar Mahallesi'nde komşusunun bahçesindeki ağaç dallarını toplayan Hatice Karahan su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler Karahan'ı kurtardı.
Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çivril'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
