Cizan'daki Aramco Rafinerisinde Yangın - Son Dakika
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Cizan'daki Aramco Rafinerisinde Yangın

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Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Aramco rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun rafinerisinde çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Aramco'nun endüstriyel güvenlik ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

İlgili makamların olayla ilgili gerekli işlemleri tamamlamayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgesel kaynaklar, Cizan'daki Saudi Aramco tesislerinin daha önce hedef alındığını öne sürmüştü.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde de şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve El-Cubeyl Sanayi Kenti'ndeki doğal gaz tesislerinde yangın çıktığı ileri sürülmüştü.

Cizan'daki yangın ile El-Cubeyl'de bildirilen patlama ve yangın arasında bağlantı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Uluslararası, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizan'daki Aramco Rafinerisinde Yangın - Son Dakika

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