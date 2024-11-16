Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika
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Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu Tamamlandı

Cizre'de düzenlenen sempozyumda Melayi Ciziri'nin önemi vurgulandı, katılımcılara teşekkür edildi.

16.11.2024 16:16
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle bir otelin konferans salonunda 9'u yurt dışından olmak üzere 32 akademisyenin katıldığı sempozyum, Prof. Dr. Mehmet Zahir Ertekin başkanlığında "Hikmet Şairi Mela" oturumuyla ikinci gün devam etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Prof. Dr. Nesim Doru'nun katıldığı değerlendirme oturumu yapıldı.

Orhan, oturumda yaptığı konuşmada, başta Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve akademisyenler olmak üzere sempozyuma katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Meşakkatli ve daha uzun bir yolları olduğunu ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Daha yolun başındayız. Bu Melayi Ciziri'ye hassaten adanan üçüncü sempozyumumuz. Bu iki gün içerisinde de daha çok gördüm. En az sizler kadar Melaye Ciziri'yi bütün bu konsepte anlayabilmeyi arzu ediyordum. Elimizde bir cevher var ve biz onu daha yeni fark etmiş olduk. Yeni masaya yatırmış ve yeni insanlığa sunmuş olduk. Bu da bizim için çok önemli, kıymetli."

Kaymakam Baycar ise Melaye Ciziri'nin sempozyumlara ve kitaplara sığmadığını, Cizre'de bu tür ilim ve bilim insanın çok fazla olduğunu söyledi.

İlim, irfan bakımından zengin bir ilçede görev yapmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Baycar, "İnşallah bunun 4'üncüsü, 5'incisini yapmak istiyoruz. Bu kadar yoğun bir katılım beklemiyordum açıkçası. Yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen sempozyuma katıldı. Hazırlık anımızdan bugüne kadar yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Gülşen Orhan hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Alkış da üniversite olarak bu tür sempozyumların devamını getirmek istediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Nesim Doru ise sempozyumun geleneksel haline geldiğini, bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sempozyuma yurt dışından da birçok akademisyenin katıldığını bildiren Doru, "Melayi Ciziri'yi gerçekten yurt dışına taşımamız gerekiyor. Divan şiirini İngilizce'ye çevirmek istiyoruz. Tabi birçok zorluğu var sadece iyi bir İngilizce'ye sahip olmak yetmez aynı zamanda divan şiirini, tasavvufu çok iyi bilmek lazım. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ???????Gülşen Orhan, Melayi Ciziri'nin kasidesini seslendirdi.

Sempozyumun kapanışında, şiir ve kaside alanında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve akademisyenlere plaket verildi.

Sempozyuma, Şırnak Valisi Birol Ekici, akademisyenler, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 3. Melaye Ciziri Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika

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