Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yafes Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde akraba oldukları öğrenilen ailelerin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Düğünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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