Cizre'de Düğünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yafes Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde akraba oldukları öğrenilen ailelerin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA