Cizre'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Cizre'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Cizre\'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Cizre'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi, engelli bireylerin eğitimi vurgulandı.

03.12.2024 18:20
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, kurumların temsilcileri, Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, engelli bireylerin eğitime erişebilmesi noktasında özel eğitim uygulama okulu, özel eğitim anaokulu, özel eğitim sınıfları, özel rehabilitasyon merkezleri bulunduğunu belirterek, devletin bu alanda önemli yatırımlar yaptığını kaydetti.

İke, bunların da yeterli olmadığını, geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Şu an var olan imkanların ileriye taşınması, daha da iyileştirilmesi için aslında bugün hep beraber engelli kardeşlerimizle sesimizi yükseltiyoruz. İnşallah ileride ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımızın sağlık, spor, eğitim noktasında bütün ihtiyaçlarına rahatlıkla erişebileceği imkan ve ortamların oluşabileceğini düşünüyorum." dedi.

Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Süleyman Özdemir, 3 Aralık'ın tüm dünyada engellilerin sorunlarına dikkati çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş özel bir gün olduğunu belirtti.

Programda daha sonra engelli bireyler hazırladıkları oyunları, skeçleri sundu, yöresel giysiler ve özel kostümleri defile ile tanıttı.

Program sonunda Türk Kızılay Cizre Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel hazırlanan pasta kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

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