Cizre'de Elektrik Panosu Yangını

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sokaktaki elektrik panosu, alev alarak yandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Emir Tajdin Sokak'ta bulunan bir elektrik panosu, iddiaya göre aşırı sıcakların etkisiyle alev alarak yandı. Alevler kısa sürede panoyu sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),